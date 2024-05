Apple tento týden představil nové iPady. Nebylo by to tak zvláštní, fanoušci na novou verzi čekali už druhý rok, nejdéle v historii. Apple ale udělal něco netypického – do iPadů Pro použil úplně nový procesor M4. Nový čip je samozřejmě...

10. 5. 2024 ▪ 5 min. čtení