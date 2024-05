Aby se Česko neobjevilo z hlediska hospodářského růstu na periferii Evropy, je zapotřebí přeměnit jeho výrazně proexportní ekonomiku na takovou, která tvoří produkty s vyšší přidanou hodnotou. A přesně to je cílem inciativy Druhá ekonomická transformace, jejíž přední tváří je i Tomáš Salomon, šéf České spořitelny, největší banky co do počtu klientů v zemi.

„Dosud jsme byli schopni vyrábět a tvořit kvalitní komponenty a stali se spolehlivou subdodavatelskou proexportní ekonomikou. Dokázali jsme tak těžit z velkého evropského trhu. Ale je evidentní, že tyto předpoklady, na kterých byla první ekonomická změna postavena, jsou pryč. Nyní musíme pojmenovat věci, které nás udrží konkurenceschopné a pomohou nám dohnat Evropu, která nám zase začíná ujíždět,“ říká v rozhovoru pro HN.

Podle něj je mimo jiné nutné zajistit dlouhodobé dodávky dostupné energie pro firemní sektor a také zajistit průběžné vzdělávání pracovní síly. Více propojit byznys s akademickou sférou, jelikož růst ekonomiky půjde ruku v ruce s vývojem technologií. A také rozvinout kapitálový trh, na kterém lidé mohou zhodnocovat peníze lépe než na spořicích účtech v bankách a navíc tím podporovat firmy včetně těch malých a středních.

Jak a proč jste se připojil k iniciativě s názvem Druhá ekonomická transformace?

Zhruba před dvěma lety jsme s Radkem Špicarem, Martinem Wichterlem a Martinem Vohánkou zjistili, že nás všechny trápí stagnace české ekonomiky, a začali jsme se neformálně scházet s dalšími lidmi z byznysu a diskutovat o tom, jak ekonomiku nakopnout. Mě motivovaly zcela racionální důvody, protože když stojíte v čele banky, z první ruky vidíte, že vaše prosperita je pupeční šňůrou svázána s prosperitou ekonomiky. A specificky v případě České spořitelny je celá naše strategie postavená na tom, že je naším úkolem zvyšovat finanční zdraví jednotlivců a zároveň prosperitu celého Česka.

Iniciativa druhé ekonomické transformace je odrazem vývoje byznysu v Česku. První vlna úspěšných českých podnikatelů hrozně dlouho hledala společnou řeč, protože se soustředila primárně jen na svůj byznys. Chtěli jsme proto vytvořit platformu, která propojí lidi z byznysu, státní exekutivy, vědy a veřejné sféry a umožní diskusi o tom, co chybí české ekonomice a co jí může pomoci. Zatímco na začátku bylo hlavní ambicí iniciativy pojmenovat problémy české ekonomiky a diskuse o tom, jak z toho ven, nyní se k tomu přidává i ambice pomoci uskutečnit reálné změny.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Co jsou strukturální problémy české ekonomiky.

Jakým způsobem je vyřešit.

Proč je potřeba se zbavit přílišné závislosti na německé ekonomice.

V čem může přispět ekonomické prosperitě lidí a firem rozvinutý kapitálový trh.

A kde se v rámci ekonomické transformace Česka nachází role bank.