Bez jednoho dne je to přesně rok, kdy Česká národní banka (ČNB) naposledy zvýšila základní úrokové sazby. Od té doby drží cenu peněz v ekonomice na stejných úrovních. Podle Tomáše Salomona, předsedy představenstva a generálního ředitele České spořitelny – největší banky v zemi co do počtu klientů –, však mohla být během loňského června ještě přísnější. „Možná že měla loni v létě sazby zvýšit ještě více, ale po bitvě je každý generál. Krocení inflace je složitá disciplína a hranice, kdy zvýšením sazeb ekonomiku začnete dusit, je hrozně tenká,“ říká v rozhovoru pro HN. Sám přitom očekává pokles sazeb až v příštím roce.

Naopak k jejich zvyšování by podle něj mohlo dojít v případě, že by firmy podlehly pokušení a začaly razantně přidávat na mzdách. „A to hrozí ve chvíli, kdy by se na přehřátém trhu práce začaly přetahovat o zaměstnance.“ Proto se Salomon domnívá, že podniky by letos neměly navyšovat platy o více než pět procent. Kromě toho hovořil i o tom, jaká je zdravá cena hypotečních úvěrů, proč je prostředí nulových sazeb nebezpečné anebo kolik domácností v Česku nemá finanční rezervu ani na jeden měsíc.