Rozpočet už nebude trhacím kalendářem, který vláda nebere vážně, slíbila před posledními parlamentními volbami Spolu a ve svém programu také jasně napsala i to, jak chce k cíli dojít. „Zpřísníme rozpočtová pravidla. Fiskální ústava se stane ústavním zákonem.“ Jako nejsilnější součást koalice pak slib včlenila i do programového prohlášení a v posledním roce vládnutí se ho pokusí splnit.

Že by se „fiskální ústava“ stala zákonem nejvyšší právní síly, zní logicky a investoři držící dnes české dluhopisy s hodnotou přes tři biliony korun by to jistě přivítali. Vždyť k čemu je dluhová brzda, jejíž čelisti rozjeté výdaje státu nikdy nepřibrzdí, protože je zablokuje stejná vládní většina, která schválí státní rozpočet. To samé platí dnes pro další pravidla „fiskální ústavy“. Ovšem kdyby jejich změnu musely schválit tři pětiny poslanců, byla by jistota dodržení schválených podmínek mnohem vyšší a důvěru v „zodpovědné Česko“ by to na trzích posílilo. Současně by to ale zásadně komplikovalo vládnutí.

