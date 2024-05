Stát chystá změnu ve využívání odpadu, který vzniká při těžbě a zpracování dřeva. Výrazně by to mohlo ovlivnit byznys tepláren, které se připravují na odchod od uhlí, nebo i lidi, kteří si štěpkou doma přitápí. Návrh je součástí vládní strategie, jež chce zlepšit způsob, jakým se v Česku nakládá s vytěženým dřevem. Místo vývozu do zahraničí by do budoucna mělo nacházet stále větší uplatnění na domácím trhu, třeba díky větší podpoře výstavby dřevostaveb.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Jaké využití dřevního odpadu ministerstva preferují.

Kolik biomasy se v Česku použije na výrobu energie a proč její potřeba poroste.

Jak hodlá strategie podpořit výstavbu dřevostaveb.

Jaké výtky k tomu mají firmy z cihlářského byznysu.