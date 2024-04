Stát podle expertů neměl roky jasno v tom, jak nakládat s vytěženým dřevem. I proto je Česko největším exportérem surového dřeva v Evropské unii. To by se teď ale mělo začít měnit. Kmeny by tak do budoucna měly místo vývozu do zahraničí končit daleko častěji na tuzemských stavbách.

Počítá s tím nová strategie, kterou zpracovalo ministerstvo zemědělství, vedené Markem Výborným (KDU-ČSL), spolu s resorty obchodu a průmyslu a životního prostředí. Její autoři navrhují zejména podporu dřevostaveb, které mají mnohem lepší uhlíkovou bilanci než klasické stavby a přispívají ke zmírňování změny klimatu. Stát by měl ve svých stavbách využít dřevo nejméně z jedné pětiny.

