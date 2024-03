Jak by se měly do budoucna proměnit české lesy, které pokrývají třetinu země? Měly by dále sloužit zejména pro produkci dřeva, nebo se více blížit přírodě? Právě o tom se vede ostrá debata při přípravě pravidel, jak v Česku do roku 2050 snížit na nulu emise skleníkových plynů. Kvůli budoucí podobě lesnictví, které jako celek v posledních letech vinou kalamity více CO 2 produkovalo, než ukládalo, se nyní dostaly do tvrdé rozepře úřady, které mají péči o lesy na starosti.

Ministerstvo životního prostředí navrhuje v přepracovávaném dokumentu Politika ochrany klimatu opatření, která by lesy významně posunula směrem k přírodnější podobě a tím i lepší uhlíkové bilanci. Ministerstvo zemědělství ale zpochybňuje, že podobné kroky jsou pro české lesy prospěšné. Argumentuje, že Česko lesní hospodářství kvůli produkci dřeva potřebuje, a že zmíněné návrhy jsou neodborné. Požaduje proto jejich zevrubné přepracování.

