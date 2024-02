Kůrovcová kalamita ještě může přijít Česko draho. Potvrzuje to nová zpráva ministerstva zemědělství o stavu lesů. Ty jako celek přestaly od roku 2018 vázat oxid uhličitý, což trvalo nejméně do roku 2022. Stromů kvůli rozsáhlému kácení výrazně ubylo, což snížilo množství lesy vstřebaného uhlíku. Na druhé straně rostla spotřeba dřeva, včetně jeho spalování, a to zvýšilo uvolňování skleníkového plynu.

V Česku mají nejvíce emisí oxidu uhličitého (CO 2 ) na svědomí energetika a průmysl. Lesy v drtivé většině zemí více uhlíku pohltí, než uvolní. V tuzemsku se ale stalo lesnictví dalším nečekaným zdrojem emisí. Což stát může přijít na miliardy až desítky miliard korun za dodatečný nákup emisních povolenek. Ty jsou vlastně pokutami za nadměrné vypouštění skleníkových plynů a mají bránit změně klimatu. Neblahý trend se teď ale podle posledních dat díky ústupu kalamity láme.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Jak se to stalo, že lesy jako celek nevážou dostatek oxidu uhličitého.

Proč to pro státní pokladnu může znamenat miliardové výdaje.

Po čem volají odborníci.

Kdy by lesy mohly zase pohlcovat dostatek CO2.