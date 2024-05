Krajně pravicové strany v Evropě čeká podle průzkumů veřejného mínění úspěch v nadcházejících eurovolbách. Ten ale takřka jistě nepromění v sílu, která by mohla v Evropské unii cokoli změnit. A to nejen proto, že mainstreamové politické strany odmítají zástupce krajní pravice brát do koalic.

Roli hraje hlavně současný rozpad europarlamentní frakce Identita a demokracie (ID), jejíž jsou tato uskupení součástí. Na pozadí výroku europoslance německé krajní pravice, který zlehčoval zločiny nacistických jednotek SS, oznámil klíčový člen frakce – francouzské Národní sdružení Marine Le Penové –, že s touto stranou už nechce sedět v jednom klubu.

Kritizovaný výrok vyslovil Maximilian Krah, jenž je lídrem Alternativy pro Německo (AfD) do eurovoleb. V rozhovoru pro Financial Times a list La Repubblica se ohradil proti tomu, že členové SS byli automaticky zločinci. „Určitě tam bylo vysoké procento zločinců, ale nebyli to všichni,“ uvedl Krah.

Dění v AfD Eurolídr AfD Krah v reakci na kontroverzi okolo svého výroku oznámil, že přerušuje kampaň před eurovolbami a končí také ve vedení svojí strany. Kampaň pozastavila i evropská dvojka AfD, Petr Bystroň, a to – jak uvedl – z rodinných důvodů. Oba ale dál kandidují do europarlamentu. U Kraha je to několikátý problém v poslední době. Jedním z nich je aféra, ve které čelí podezření z přijímání úplatků za ruskou propagandu; aféra dolehla také na Bystroně. Kraha poškodil rovněž případ jeho dlouholetého spolupracovníka, který je podezřelý ze špionáže pro Čínu. Bystroň je hlavní postavou aféry okolo portálu Voice of Europe, která odhalila síť politiků ochotných za úplatu šířit ruskou propagandu v EU. Policie vyšetřuje německého europoslance českého původu pro podezření z praní špinavých peněz a úplatkářství. Podle informací Deníku N, týdeníku Die Zeit a veřejnoprávní stanice ARD existuje nahrávka, která Bystroně zachycuje při přebírání 20 tisíc eur od propagandisty Arťoma Marčevského. Toho spolu s proruským ukrajinským politikem Viktorem Medvedčukem zařadilo Česko v březnu na národní sankční seznam.

V reakci na to strana Le Penové oznámila rozchod s německou stranou. „AfD jde od provokace k provokaci. Nestačí se jen distancovat. Nastal čas, abychom se od tohoto hnutí jasně oddělili,“ prohlásila Le Penová v rozhovoru se stanicí Europe 1. „Nebudeme s nimi po volbách sedět v jedné frakci,“ prohlásil poslanec Národního sdružení a člen týmu pro eurovolby Alexandre Loubet.

Stejný krok ohlásilo také české hnutí SPD Tomia Okamury, které je rovněž členem ID. „SPD plně podporuje a následuje kroky, které v této věci oznámila Marine Le Penová,“ sdělilo vedení strany.

Zatímco odchod SPD s jejím jedním členem frakce, europoslancem Ivanem Davidem, nic nezpůsobí, v případě Francouzů jde o rozhodující krok. Identita a demokracie má dohromady 59 členů, z toho 23 jsou zástupci italské Ligy a 18 mandátů drží strana Le Penové.

Odchod jejích europoslanců a europoslankyň znamená, že se frakce ID propadne mezi nevýznamné skupiny v europarlamentu, na které ostatní nebudou muset brát ohled.

V průzkumech nyní vychází posílení ID na 85 mandátů. Kdyby to volby potvrdily, z krajní pravice by se stala třetí nejsilnější skupina v unijním parlamentu. Byť by ji ostatní frakce zřejmě stále odmítly vzít do koalice, jako je tomu už nyní.

Okolo ID byl v roce 2019 vytvořený „sanitární kordon“ – tedy že její poslanci byli dosud odstřiženi od funkcí v Evropském parlamentu a nemohli se například stát ani zpravodaji nějakého zákona. Svojí početní vahou, pokud by se ID nerozpadla, by ale mohla dění v europarlamentu nepřímo ovlivňovat.

To teď padá. Národní sdružení spolu s dalšími může založit novou frakci, ale platí tu to samé. Další menší krajně pravicová skupina nebude mít na dění v EU vliv.

Vnitřní štěpení krajně pravicových spojenců v Evropě není novinkou, naopak k němu dochází takřka neustále. Jejich zástupci jednak často vystřídají několik krajních formací, než někde zakotví. A členské strany mají mnohdy neslučitelné zájmy.

Se spojenectvím s Le Penovou například dlouho váhal nizozemský radikál a vítěz posledních parlamentních voleb Geert Wilders. A to kvůli jasnému proizraelskému postoji jeho strany. Národní sdružení má kořeny v pohrobcích Pétainova režimu ve Francii, který kolaboroval s hitlerovským Německem. Le Penové trvalo přes deset let vyhodit ze strany sympatizanty nacistické ideologie okolo jejího otce a zakladatele strany Jeana-Marie Le Pena.