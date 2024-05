Microsoft tento týden představil nové způsoby zapojení umělé inteligence do Windows. Kdyby ukázal jen to, byla by to nuda. Microsoft ale spojil funkce umělé inteligence s očekávaným představením počítačů s novými čipy a to zabralo. I proto, že nové počítače vydrží déle na baterii, což spoustu uživatelů zajímá více než funkce, které v EU možná zakáže Evropská komise, jež hlídá možné zneužívání dominantního postavení a klade velké nároky na ochranu soukromí.

Sázka Microsoftu na umělou inteligenci se zdá být tak velká, že už firma nemůže ustoupit, a nevypadá to, že by chtěla. Nové počítače mají pro umělou inteligenci vyhrazené tlačítko na klávesnici, ale hlavní je čip uvnitř. Nové počítače s označením Copilot+ PC bude pohánět čip podobný tomu v počítačích od Applu postavený na architektuře ARM.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Jak chce Microsoft využít AI přímo na nových počítačích s označením Copilot+ PC?

Proč plány Microsoftu vzbuzují kritiku ochránců soukromí?

Jak se proměnila populární služba HBO Max a kolik si zákazníci za nový Max připlatí?