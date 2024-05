Šedočerný McLaren F1 zastavuje na vymozaikovaném kruhu před vstupem do renesanční vily Villa d’Este na břehu italského jezera Como, která slouží jako luxusní hotel. V tu chvíli ho obsype nadšený dav. Výjimečný supersport je druhým nejmladším autem, které se letos představilo na jedné z nejprestižnějších automobilových přehlídek historických aut na světě – Concorso d’Eleganza Villa d’Este. A přesto, že konkurence byla obrovská, byl to ani ne třicetiletý McLaren, kterých se vyrobilo 106, kdo vyhrál trofej publika zvanou Coppa d’Oro. Každoročně sem přitom dorazí padesátka nejkrásnějších aut světa, která je navíc z historického hlediska často i vzácnější, protože mnoho z nich vzniklo v jediném kuse, nebo se jich už víc nedochovalo.

„Opravdu jsme to nečekali, ale samozřejmě nás to ohromně těší. Vůz jsme si pořídili do naší automobilové sbírky před osmi lety a dělá nám radost,“ říkají majitelé Tony Vassilopoulos se synem Chrisem, kteří se přestěhovali z JAR do blízkosti anglického Manchesteru. Jako nový si F1 s číslem podvozku 43 objednal japonský ředitel kliniky plastické chirurgie Ueno Clinic Motokatzu Sayama, jenž byl hlavním sponzorem závodní verze McLarenu F1 GTR, kterých vzniklo jen 28. Za to si ale po týmu vymohl, že jak závodní supersport, tak jeho silniční varianta s šestilitrovým dvanáctiválcem BMW dostaly ojedinělé dvoubarevné lakování. Prý proto, aby F1 vizuálně ladil s jeho Mercedesem-Benz SL.

Motokatzuem sponzorovaný vůz vyhrál vytrvalostní závod Le Mans v roce 1995, poprvé a naposledy. Díky maximální rychlosti 384 km/h ostatně zůstává McLaren F1 dodnes

nejrychlejším sériovým vozem s atmosférickým motorem v historii.

