Necelé dva týdny před volbami do Evropského parlamentu je jasné, že jedním z hlavních témat, která budou zajímat voliče napříč kontinentem, je další osud Zelené dohody, Green Dealu, tedy zelenění ekonomiky. Pro její zastánce půjde o klíčové hlasování, aby se ukázalo, že Evropa je schopna přispět ke zmírnění klimatické změny. Pro její odpůrce či realisty půjde o to, zda si Evropa do budoucna vůbec udrží schopnost průmyslové výroby a konkurenceschopnosti v nemilosrdné globální soutěži.

Jak se ukázalo na Středoevropském summitu udržitelných financí, pořádaném tento týden v Praze think-tankem Mezinárodní centrum pro udržitelné finance, byznys má poměrně jasno: nějaká úprava Zelené dohody je sice možná, ale není cesty zpátky, nainvestováno je do ní už příliš mnoho. A co je nejzajímavější, pomalu se ukazuje, že právě ve světě financí začínají pomalu fungovat takové věci, jako je mnohokrát diskutovaná taxonomie, tedy propisování principů udržitelnosti do investičních rozhodnutí a provozních nákladů firem.

Co se dočtete dál - Jak pohled na Green Deal zaslepují různé národní fetiše.

– Proč byznys nevěří, že politici zpomalí Green Deal.

- Jaký je základní problém EU související s transformací ekonomiky.