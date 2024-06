Pro každé miminko je děloha ideálním prostředím k růstu a přípravě na vstup do světa. Některé děti se však rodí podvyživené nebo nedonošené, a tak vyhřáté a vlhké podmínky se zvýšeným množstvím kyslíku potřebují i po porodu. Moderní medicína pro takové novorozence má řešení – neonatologické inkubátory. Jsou to uzavřená, průhledná zařízení s regulovanými vnitřními podmínkami, která poskytují dětem vhodné prostředí k potřebnému vývoji v křehké fázi počátku života.

Podobně jako miminka potřebují podporu a inkubaci i mnohé inovativní start-upy, které v počátcích často drží při životě jen nápad a nadšení jeho zakladatelů. Kontrolované a bezpečné prostředí, znalý a zkušený personál i (finanční) injekce tak ve startupovém inkubátoru mohou pomoct mladé firmě přežít situace, které by sama na volném trhu nezvládla.

V Česku je státní podpora start-upů poměrně novou záležitostí. S myšlenkou fondu zaměřeného na inovační firmy se zde pohrávalo už před více než deseti lety. Prvotní nápady však ztroskotaly. Start-upy tak častěji využívají venture kapitálu. Jednou z prvních povedených iniciativ je ale třeba inkubátor Evropské kosmické agentury ESA Business Incubation Centre (ESA BIC) spuštěný v Česku v roce 2016. Ten start-upům zaměřeným na vesmírný průmysl doteď poskytuje peníze a služby pro jejich rozvoj.

Polovina peněz inkubátoru pochází z Evropské kosmické agentury. Je to však část z 1,5 miliardy, kterou ministerstvo dopravy ročně do agentury investuje a která se i takto do země vrací. Druhou polovinu pak hradí hlavní město Praha, Jihomoravský kraj a ministerstvo průmyslu a obchodu. Operátorem programu v Česku je státní agentura CzechInvest.

Více peněz na inovace

Do letošního března start-upy v inkubátoru ESA BIC mohly získat 50 tisíc eur. Letos se ale možný příspěvek navýšil na 200 tisíc, a to díky propojení s novým státním programem Technologická inkubace. Ten odstartoval v roce 2022 a má za pět let svého trvání rozdělit 680 milionů korun od ministerstva průmyslu a obchodu mezi start-upy v sektorech důležitých pro ekonomický rozvoj Česka. I Technologickou inkubaci má v gesci CzechInvest.

„Díky propojení obou programů můžeme podporu Evropské kosmické agentury navýšit o národní zdroje, a rozvoj inovativních firem v Česku tak zefektivnit na maximum. Kosmické start-upy tím navíc získají přístup do celé naší startupové sítě a vesmírné odvětví se ještě více propojí s dalšími sektory, kterým se v rámci Technologické inkubace věnujeme. Jedná se například o mobilitu či oblast Tech4Life, pod kterou patří jak obrana, tak ochrana zdraví,“ vysvětluje v tiskové zprávě Tereza Kubicová, náměstkyně pro technologický rozvoj agentury CzechInvest.

Podle programového manažera ESA BIC Michala Kuneše je propojení s programem Technologická inkubace výhrou i pro start-upy, které neuspějí s žádostí o intenzivnější podporu. „Díky propojení programů dostanou víc workshopů, mentoringu a celkově intenzivnější nepeněžní podporu,“ vyzdvihuje.

Podnikatelské inkubátory ESA BIC v Praze a Brně podporují až pět let staré firmy, nadějné studenty, vědecké projekty s obchodním potenciálem, inovátorské či spin-off firmy. „Hledáme projekty, které najdou využití stávajících vesmírných technologií na nekosmickém trhu nebo naopak zavedou inovativní pozemské technologie na trh vesmírný,“ uvádí webové stránky ESA BIC. Aktuální výzva pro vstup do inkubátoru končí 5. září.

Podpora až na dva roky

V případě přijetí start-upy v ESA BIC získají podporu nejdéle na dva roky. Ta spočívá v komplexním balíčku, který zahrnuje kancelářské prostory za zvýhodněný nájem, poradenství, přístup k rozsáhlé síti expertů a mentorům z oblasti kosmického průmyslu, technickou i administrativní podporu. Součástí byznys mentoringu je například vyhledávání grantů nebo příprava prezentace byznys plánu pro investory, které ESA BIC také pomůže najít a oslovit.

Inkubátor pomáhá start-upům i s technickým vývojem produktu či služby. Umí také napojit české firmy na tuzemské i zahraničí partnery včetně Evropské kosmické agentury. První ESA BIC vznikl v roce 2003 v Nizozemsku s cílem nejen podporovat začínající start-upy, ale také propojovat evropské vesmírné firmy, které díky veřejným penězům vybudovaly svůj byznys. Proto dnes start-upy mohou využívat patenty, družicová data a know-how kosmické agentury a spolupracovat v rámci inkubační sítě ESA BIC. Ta se v současnosti rozprostírá do jednadvaceti evropských zemí a podpořila již přes 1600 firem. Kapacita a možnosti těchto inkubátorů přitom v čase rostou, proto ročně podporu v Evropě dostane již více než 200 firem.

Český ESA BIC za svou osmiletou existenci podpořil již přes 50 start-upů. Jejich produkty se uplatňují v oblastech jako zemědělství, městské plánování, letectví, rybolov, turismus a mnoha dalších. Inkubátorem prošly start-upy, které dnes působí nejen v Česku, ale i v zahraničí, a některé z nich již získaly stamilionové investice od soukromých investorů.

Sledování polohy dronů

Velké úspěchy v poslední době zaznamenává třeba Dronetag. Firma vyrábí ultralehké zařízení na drony, které má shromažďovat údaje o jejich poloze a sdílet je s výkonnými orgány přes mobilní síť. Tím vychází vstříc zpřísňujícím se regulacím o bezpilotní dopravě a přispívá bezpečí vzdušného prostoru.

Ke konci roku 2023 se společnost připojila k akcelerátoru DIANA, pod záštitou NATO, aby využila své znalosti na civilním trhu a přispěla k bezpečnějšímu používání dronů. A před nedávnem, na konci května, Dronetag oficiálně vstoupil na japonský trh se svým řešením dálkové identifikace dronů.

„Tato expanze znamená, že piloti dronů po celém světě mohou nyní používat Dronetag při létání v japonském vzdušném prostoru. Dronetag je jediným poskytovatelem, jehož řešení Remote ID splňují regulační požadavky Japonska, USA a EU,“ uvádí CEO firmy Lukáš Brchl. Dodává, že kromě dodržování standardů start-up nabízí vylepšení, jako je multiplatformní aplikace, pokročilé možnosti správy flotily a komplexní záznamy letů.

Z ESA BIC inkubátoru vyrostla i společnost Festka, která vyrábí luxusní lehká kola z kosmických kompozitních materiálů. Foto: Festka

Pozorování ze stratosféry

Daří se také firmě Stratosyst s jejich vzducholodí, která svým řešením kompenzuje nedostatky satelitů a dronů. Vyrábí takzvané High-Altitude Pseudo-Satellites (HAPS), které přináší schopnosti družic do nižší výšky (20 kilometrů nad zemí), přičemž má nižší operační náklady, poskytuje kvalitnější data a především nepřetržité operace z fixované pozice.

HAPS získal značnou pozornost a podporu od českého ministerstva obrany či Evropského obranného fondu. Vývoj vzducholodi pro pozorování Země nedávno podpořil i speciální program Evropské kosmické agentury InCubed, který se zaměřuje na vývoj komerčně životaschopných produktů a služeb. „Schopnosti HAPS povedou ke komplexnějším datům o klimatických a přírodních procesech, posílí systém včasného varování, civilní bezpečnost i vojenské zpravodajství,“ vyhlíží CEO Stratosystu Jiří Pavlík.

Mezi dalšími firmami, které opustily ESA BIC inkubátor a úspěšně vkročily do samostatného života, je třeba start-up Festka. Ten vyrábí luxusní lehká kola z kosmických kompozitních materiálů a prodává je po celém světě. Nebo například brněnský Spacemanic, který produkuje a vysílá do vesmíru nanodružice na zakázku pro firmy či státní instituce. Inkubátor také podpořil projekty, které vyvíjí a vyrábí drony, rentgen na ověřování pravosti uměleckých děl nebo aplikace, které pomáhají zemědělcům.

ESA BIC má za sebou i start-up Entrant, který mentoringu a podpory využil v počáteční (seed) fázi svého podnikání. Vyrábí stejnojmenný přístroj pro monitorování a interpretaci lidského stresu. Cílí přitom na těžce přístupný obranný, vesmírný či kosmický průmysl, kde stres může hrát klíčovou roli.

Simulace vesmírných misí

V pokročilejším, ale stále počátečním stadiu, je pak třeba další absolvent – unikátní cvičná stanice Hydronaut. Ta jako jediná v Česku díky specifickým vodním podmínkám nabízí prostor pro takzvané analogové mise, tedy simulace reálných vesmírných misí. Stanice se používá i pro testování technologií pro vesmírný průmysl.

Některé start-upy, které ESA BIC prošly nebo jsou stále v jeho péči, se každoročně prezentují na největší tuzemské vesmírné konferenci Czech Space Week. Ta se obvykle koná na podzim a nabízí několikadenní program pro profesionály i širokou veřejnost.

Start-upy v ESA BIC se také účastní českých akcí jako Startup World Cup & Summit nebo Veletrh vědy, ale také s pomocí inkubátoru a CzechInvestu vyráží na zahraniční konference. Mohou se tak dostat například na EU Space Week, Space Tech Expo v německých Brémách nebo na Mezinárodní astronautický kongres, kde mají možnost představit svůj produkt a získat další investice do svého byznysu.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Letecký průmysl.