Platí pravidlo, že rok před volbami se jede hlavně kampaň, nic nového se nezačne a maximálně se dotáhnou rozdělané věci. To se týká i energetiky. Vláda Petra Fialy obsáhlými novelami lex OZE I a II kompletně zmodernizovala zastaralou energetickou legislativu a ve sněmovně nyní do druhého čtení směřuje i poslední z „OZE novel“ s pořadovým číslem III. A s ní nejspíš i poslední šance v tomto volebním období ještě něco změnit.

Toho chtějí mnozí využít. Do úpravy, která původně měla řešit hlavně velkokapacitní baterie, se tak nakonec nejspíš dostane záchrana nerentabilních uhelných zdrojů či zavedení podpory pro plynové elektrárny. Ovšem nejen ty velké. O podobu dotací bojují i výrobci biometanu, tedy bezemisního plynu vyráběného v bioplynových stanicích, který má stejné vlastnosti jako plyn zemní.