Vláda po dlouhých sedmi letech odkladů konečně projednala novelu lex OZE III. Jedná se o transpozici evropské energetické legislativy, která umožní rozvoj takzvané akumulace a agregace flexibility – klíčových technologií pro efektivnější provoz energetické sítě se silným zastoupením obnovitelných zdrojů.

Prakticky se jedná zejména o umožnění výstavby a využívání velkých bateriových úložišť nebo třeba elektrolyzérů pro výrobu zeleného vodíku, které budou sloužit pro ukládání přebytečné energie na pozdější využití. V případě flexibility novela přináší možnost novým subjektům vstupovat do vyrovnávání elektrizační soustavy a pomoci ji stabilizovat. Takový agregátor flexibility může soustavě pomáhat třeba chytrým řízením spotřeby, řízeným nabíjením elektromobilů či zapojením bateriových úložišť a dalších moderních decentrálních zdrojů.

Znamená to nejen začátek nové éry, kdy se do stabilizace sítí budou nově moci zapojit kromě převažujících fosilních zdrojů i moderní technologie, ale přináší to i nový zajímavý zdroj příjmů pro firmy, jednotlivce i třeba obce.

