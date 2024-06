Ochota utrácet za dovolenou je u Čechů opět na vzestupu. „Nálada je teď velice dobrá, a to nejen v Česku, ale i na Slovensku, kde také působíme,“ říká Denisa Košárková, podle níž byla loňská sezona ve srovnání s předchozími roky rekordní a čísla za letošní první kvartál naznačují, že mají znovu nakročeno k překonání rekordu.

Co za současným trendem růstu poptávky stojí?

Hrají v tom roli dva klíčové faktory. Zaprvé je to určitý hlad po cestování po dvou covidových letech, které de facto zamkly miliony lidí doma. Ti pak uspořené finance naplno využili vloni, kdy na dovolenou vycestovali, a bude tomu tak i letos. Druhým faktorem je změna vnímání dovolené. Většina populace považuje minimálně tu letní za nedílnou součást svého života. A vlastně je to tak správně, protože žijeme v hektické době plné změn, stresu, kdy je potřeba na pár dní vypnout. Dovolená se vlastně stává určitou životní nutností.

Po covidových letech ale přišla výrazná ekonomická krize. Ta se na poptávce po dovolených neprojevila?

Máte pravdu, že v posledních letech se mnoha lidem zvýšily životní náklady, ale nepozorujeme, že by se to promítlo do menšího zájmu o dovolené. Spíš opravdu vidíme, že v době, kdy byly zavřené hranice, lidé ušetřili a tyto peníze teď do dovolené investují. A to jak ti, kdo jezdí do klasických destinací, jako jsou Řecko nebo Turecko, tak i nároční klienti, kteří vyhledávají nadstandardní zážitky a služby.

Když mluvíte o „náročných klientech“, kdo to vlastně je a jak velkou skupinu v Česku tvoří?

Nedá se přesně určit, kolik jich v Česku je, to nikdo změřené nemá. Ale s jistotou mohu říci, že tato skupina poměrně dynamicky roste. Jsou to lidé, kteří se nespokojí s týdenním pobytem v průměrném hotelu, kam doletí ekonomickou třídou z Brna. Zajímají se o to nejlepší, co daná destinace nabízí, požadují byznys třídu, soukromý transfer na letiště, variabilní délku pobytu.

My pro ně často vytváříme vlastní produkt na míru. Když klient přijde a řekne, že chce letět na Srí Lanku, klasická česká cestovka mu tam zařídí jeden hotel. My s ním ale můžeme naplánovat třeba čtyři místa v dané zemi nebo nakombinovat různé destinace. Víme, že Srí Lanka nemá tak okouzlující moře, ale je dvě hodiny od Malediv, takže jsme schopní klientovi nabídnout třeba poznávací pobyt na Srí Lance ve čtyřech různých městech a pak mu zajistíme přelet na Maledivy, kde si odpočine.

Kolik je takový náročný klient ochotný za dovolenou zaplatit?

To je velmi různé. Ale vzpomínám si, že můj nejdražší zájezd byl za milion a půl pro dvě osoby na čtrnáct dní.

Kam to bylo?

Bylo to do Francouzské Polynésie. Klient samozřejmě letěl byznysovou třídou a spolu s místní agenturou jsme mu tam zařizovali konkrétní program na několika různých ostrovech. Máme velkou výhodu v tom, že na mnoha místech spolupracujeme s lokálními agenturami, které naši nabídku rozšíří o další služby.

Vaše společnost se mimo jiné soustřeďuje na prodej německých a rakouských zájezdů. Čím jsou specifické?

Trh na západ od nás je větší, cestovní kanceláře tam mají silnější kupní sílu a také vyšší standard nabízených služeb. Díky tomu si u nás klienti mohou vybírat z širší nabídky hotelů a destinací, v podstatě není lokalita, kterou bychom jim nedokázali nabídnout. Zařídíme jim různé typy pokojů, které české cestovky k dispozici nemají. A díky tomu, že využíváme německých a rakouských cestovních kanceláří, dokážeme svým klientům zarezervovat zájezd i o třicet procent levněji než český trh.

Není u takových dovolených občas problém s jazykovou bariérou?

Originální dokumenty jsou v němčině, ale poskytujeme k nim vlastní český překlad a pro veškerou další komunikaci jsme klientům k dispozici na telefonické lince v češtině. Tuto potřebu už ale zaznamenáváme jen velmi sporadicky, většina našich klientů nemá problém se na místě domluvit s delegátem německé cestovky. A v klíčových destinacích máme i vlastní průvodce, kteří na daném místě žijí, ale mluví česky. Dokážou našim klientům poradit v dané lokalitě na základě svých zkušeností, znají místní prostředí a doporučí třeba výlety, kam se podívat. Je to pak úplně jiný zážitek.

Z jakých letišť se na „německé“ dovolené odlétá?

Ze všech blízkých německých letišť - z Drážďan, Norimberku a pak Vídně, ale v posledních letech přibývá i letů z Prahy, což samozřejmě ještě zvýšilo atraktivitu produktů.

Jak byste zhodnotila současnou situaci na českém trhu cestovního ruchu?

Konkurenční prostředí je letos extrémní, což souvisí se zvýšenou poptávkou, o které jsme mluvili. Na trh vstoupili noví hráči a ti stávající nechtějí přijít o své pozice. To znamená, že jsme aktuálně svědky tuhého boje o každého klienta. To je pro zákazníky pochopitelně dobrá zpráva. Pro nás je to motivace udržet laťku našich služeb na vysoké úrovni.

Jaké destinace jsou nejoblíbenější?

Nejvíc se prodávají Maledivy, Mexiko, Dominikánská republika, Emiráty. Z bližších zemí určitě Turecko a Egypt. Poslední dobou také roste zájem o dovolené v Řecku. A zajímavými destinacemi, u kterých jsme zaznamenali nárůst, je Zanzibar a Keňa, kde dokážeme nakombinovat pobyt s velmi lákavou návštěvou safari. Větší zájem je i o plavby, kde během týdenního pobytu navštívíte třeba čtyři země. Trendem je obecně vyhledávání pestřejšího programu na více různých místech.

Kdy je ideální si dovolenou objednávat?

Pokud si chcete vybrat opravdu něco pěkného, tak se samozřejmě vyplatí rezervovat si dovolenou s co největším předstihem. Letní je optimální nakupovat začátkem roku, kdy jsou nabídky nejširší a ceny nejnižší. Ale vzhledem k tomu, jak roste zájem o exotické destinace, už vlastně sezona není podmíněná létem, takže by se dalo říct, že sezonu máme svým způsobem celý rok.

