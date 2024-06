Ta tam je loňská kritika ANO od jejich evropských partnerů, že hnutí hájí politiku neslučitelnou s liberálními hodnotami. Babišova strana vyhrála eurovolby s národovectvím na rtech, frakce Renew (Obnova) si ji teď ale předchází.

V Česku vítězné ANO přináší evropským liberálům sedm mandátů a je tak druhou největší delegací ve frakci po Francouzích. Ti v ní mají 13 mandátů ze 79. Pokud by Babišovo hnutí odešlo, Obnova spadne ze strategického třetího místa v parlamentu a její pozici převezmou další na pásce – Evropští konzervativci a reformisté.

Sedmička Babišových europoslanců a europoslankyň je proto v situaci, že si může v parlamentu říct o vliv. A také to udělala. Na schůzkách se zástupci frakce v Bruselu se ANO tento týden přihlásilo o členství v několika strategických výborech parlamentu a nevylučuje ani místo ve vedení celého sněmu.

Konkrétně chce ANO pro své zástupce místa ve výborech pro regionální politiku, vnitřní trh a ochranu spotřebitele, ale i ve výborech pro otázky životního prostředí a pro vnitro a občanské svobody.

A proč zrovna v těchto? Regionální výbor bude partnerem Evropské komise při schvalování nového víceletého rozpočtu EU a jeho klíčovou položkou zůstanou dotace chudším regionům. ANO si tak zde bude moci „pohlídat“, kolik peněz poteče do Česka. Usednout by do něj chtěla podle svých prohlášení lídryně kandidátky Klára Dostálová.

Ve výboru pro životní prostředí se budou řešit možné úpravy Green Dealu, které ANO slibovalo v kampani. Usednout by do něj mohl europoslanec Martin Hlaváček, který platí za experta na zemědělství. Předpokládá se, že k případnému rozvolnění „zelených“ cílů dojde právě v oblasti zemědělství.

Ve výboru pro otázky vnitra a občanských svobod se bude probírat migrace a ani tady se Babišovo hnutí netají ambicemi – chce zrušit nedávno přijatý migrační pakt. Do tohoto výboru by mohl usednout například dosavadní „domácí“ zákonodárce a nově europoslanec Jaroslav Bžoch.

„Tyto výbory jsou pro nás prioritní,“ řekl Bžoch. Hnutí by rádo sedělo ve vedení alespoň dvou výborů, což znamená, že si řekne o post předsedy nebo jednoho z místopředsedů. Které přesně to budou, je podle Bžocha věc dalšího vyjednávání.

Podle informací HN si hnutí bude nárokovat také post jednoho z místopředsedů celého parlamentu. Liberálové coby třetí nejsilnější frakce budou mít na takovou funkci nárok. „Vyloučit to nemohu, možná to bude součástí balíčku. Se sedmi mandáty jsme pro frakci zajímavý partner,“ dodal staronový europoslanec za ANO Ondřej Knotek.

Vládní koalici naproti tomu čeká výběr nového českého zástupce do Evropské komise. Hnutí STAN stále hodlá podle informací Seznam Zpráv předložit jméno nově zvolené europoslankyně Danuše Nerudové, a to navzdory jejímu nepřesvědčivému výsledku u uren. Nabídnout chce ale také ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu. Oba kandidáty by mělo projednat vedení Starostů příští týden.

Pokud by se vládní pětikoalice neshodla ani na jednom jménu, nabízí se dle informací HN a Aktuálně jako kompromisní kandidátka diplomatka Edita Hrdá. Ta je nyní českou velvyslankyní při EU v Bruselu.

V pozadí jmen se zároveň dávají na stůl možná portfolia pro nového komisaře. Česko by si podle lidí zapojených do této debaty mohlo říct o agendu pravidel hospodářské soutěže, klimatu (Green Deal), dopravy, kde se bude řešit mimo jiné budoucí vodíková infrastruktura v EU, a také oblast veřejného zdraví (tendry na léky, generika).

Zvažuje se ale i možný nový post komisaře pro snižování regulace a dohled nad převáděním unijní legislativy do domácího práva. „Pokud by měl pod sebou výkonnou strukturu, lidi, bude to potenciálně zajímavý post hlídacího psa vnitřního trhu,“ řekl HN zdroj blízký jednání.