Co by sis koupil, kdybys měl hodně peněz? Na zdánlivě jednoduchou otázku, která přímo vybízí k odpovědím typu: je dobré investovat do akcií, dluhopisů, případně kryptoměn, Češi odpovídají jednoznačně – nemovitost. Coby ideální investici ji stále vidí 22–29 procent lidí, byť po posledních cenových turbulencích jejich podíl velmi mírně klesl.

Nákup nemovitosti nebyl nikdy v české historii levnou záležitostí (privatizace bytů neměla s koupí za reálnou cenu nic společného), nízká výstavba, a tedy i nízká nabídka v kombinaci s výkyvy úrokových sazeb hypoték vedly k permanentnímu růstu nominálních i reálných cen nemovitostí. Nepřekvapí proto, že jakékoliv zlepšení na trhu vede k okamžitému vzedmutí poptávky.

