Letošní volby do Evropského parlamentu byly doprovázeny diskusemi o tom, zda by měla Evropa pokračovat ve svém plánu snižovat emise skleníkových plynů až na čistou nulu v roce 2050. Nebo zda by ve světle událostí posledních let bylo vhodné tento plán přehodnotit. Volby nakonec pro evropské zelené ambice neznamenají takovou ztrátu, jakou mnozí očekávali. Je ovšem vidět, že klima a životní prostředí již nejsou v žebříčku priorit Evropanů a Evropanek na tak vysoké příčce, jako tomu bylo před pěti lety.

Podobný trend je vidět i v debatě o Strategické agendě pro novou Evropskou komisi. Jedná se o klíčový dokument určující směr evropské politiky v následujících pěti letech. Evropa nyní čelí několika krizím najednou a je přirozené, že hlavními tématy se stala bezpečnost, ekonomická prosperita a konkurenceschopnost evropského průmyslu. Změnil se i mezinárodní kontext. S trochou nadsázky lze říct, že spoléhání se na levný plyn z Ruska, levné výrobky z Číny a levnou obranu zajištěnou Spojenými státy už nepřipadá v úvahu.

