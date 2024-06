Pro hnutí STAN to nebyl jednoduchý týden. Po „nevýhře“ ve volbách muselo rozhodnout, kdo za ně bude usilovat o post eurokomisaře. Nepřesvědčivé výsledky Danuše Nerudové oslabily její šance a ve straně se začalo ozývat, že by do Evropy měla vyslat spíše ministra průmyslu Jozefa Síkelu. Jenže dohody jsou dohody a STAN post původně slíbil právě Nerudové. A tak nakonec hnutí rozhodlo tak, aby nikoho neurazilo: nominovalo oba a vybrat si má vláda. A protože ta dává veřejně najevo, že preferuje Síkelu, STAN začal rovnou hledat jeho zástupce.

