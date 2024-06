Česká vláda by měla co nejdřív vybrat kandidáta na eurokomisaře, shodují se nejvlivnější lidé ze státní správy i byznysu, kteří se zabývají Evropskou unií. HN oslovily víc než desítku z nich s otázkou, kdo by se měl českým eurokomisařem stát a nahradit tak v Bruselu Věru Jourovou. A jakou agendu by měl mít v nové Evropské komisi na starosti. Aby mohla ona víc než desítka mužů a žen mluvit zcela otevřeně, umožnily jí HN odpovídat anonymně.

Podle neformální koaliční dohody má kandidáta vybrat hnutí STAN. Širší vedení hnutí v pondělí rozhodlo, že vládě navrhne na tento post nově zvolenou europoslankyni Danuši Nerudovou a ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu (oba STAN). Piráti si už loni odhlasovali, že jejich kandidátem na eurokomisaře bude dosavadní europoslanec Marcel Kolaja. Konečné rozhodnutí je na vládě. A ta si podle dobře informovaných zdrojů HN zřejmě vybere Síkelu. Premiér Petr Fiala (ODS) v pondělí řekl, že Česko chce svého eurokomisaře vybrat nejpozději do začátku prázdnin.

