Časy se mění, a to i v politice. Někdejší americký prezident Ronald Reagan v osmdesátých letech zabodoval bonmotem o tom, jaká jsou nejděsivější slova v angličtině: „Jsem z vlády a přišel jsem pomoct.“ Vymezil se tím proti státním zásahům do ekonomiky. Dnes je ale právě to, proti čemu Reagan brojil, módou. A to zdaleka nejen ve Spojených státech, kde razantní státní intervence do hospodářství prosazují nejen vládnoucí demokraté, ale i opoziční republikáni. Koneckonců, česká vláda právě nyní slíbila mnohamiliardovou investiční pobídku výrobci čipů onsemi.

Současný americký prezident Joe Biden spustil obří program podpory investic do zelených technologií, jako jsou elektromobily nebo baterie. Opoziční republikáni ho sice kritizovali, republikánští guvernéři řady amerických států ho teď ale s velkým nadšením využívají. A jejich kandidát na prezidenta Donald Trump chce zase do hospodářství masivně zasahovat jiným způsobem – zavedením dodatečných cel na veškeré dovozy.

