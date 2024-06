Na radnici nejzápadnějšího českého města vznikl návrh, který by po vzoru například Německa měl pomoci nejchudším a dále zaostávajícím oblastem Česka. Nový zákon, takzvaný Lex Aš, by mohl umožnit vznik speciálních zón, kde by byly například firmy osvobozené od některých daní a školy by mohly snížit počty žáků ve třídách nebo zvýšit platy učitelům. Vzrostly by i mzdy chybějících profesí, například lékařů. Vyšší než ve zbytku země by byla v podnicích, které využívají úlevy, i minimální mzda.

