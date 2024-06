Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) navrhne od září zvýšit platy ve veřejné sféře takzvané první skupině a zaměstnancům ve státní službě v rozmezí od sedmi do deseti procent. Do první skupiny patří úředníci, pracovníci v kultuře, techničtí pracovníci či nepedagogické síly. Jurečka to v neděli řekl v pořadu České televize Otázky Václava Moravce.

Finální dohoda ve vládní koalici se bude hledat po 1. červenci na základě výsledků státního rozpočtu, uvedl Jurečka. Ministerstvo financí by podle něj jeho návrh přišel na zhruba pět miliard korun. Odbory podle dřívějších informací trvají na zvýšení platových tarifů od září o 15 procent. Celkem by mělo podle údajů ministerstva práce pro stát a veřejný sektor pracovat asi 846.300 lidí.

