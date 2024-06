Jmenuje se Evan Gershkovich, je prestižním americkým novinářem a Kreml ho drží ve vězení. Moskva totiž tvrdí, že v Rusku prováděl špionáž. To on sám i jeho zaměstnavatel, tedy deník The Wall Street Journal, popírají. Ve středu s ním oficiálně začal soud. Ten ale není tak důležitý jako tajná jednání, která se pravděpodobně vedou o jeho výměně. Moskva se podle insiderů snaží vytvořit zásobu amerických zajatců, které pak bude měnit za své lidi na Západě.

Zbývá vám ještě 90 % článku