Německo, Polsko a Česko zaslaly dopis šéfce Evropské komise, ve kterém žádají, aby Evropská unie dávala více peněz do zemí, které hostí velké množství ukrajinských uprchlíků. V Bruselu to včera uvedl německý kancléř Olaf Scholz. Dopis zdůrazňuje, že tyto tři země mají na svém území více než polovinu ukrajinských uprchlíků, i proto by měla Evropa těmto zemím poskytovat zvláštní finanční příspěvek, zvláště na podporu sociální péče, bydlení či vzdělávání.

„Kapacity našich zemí jsou napjaté: více než 50 procent ukrajinských uprchlíků, kteří vstoupili do Evropské unie, žije v Německu, v Polsku a v České republice,“ píší v dopise, který má agentura ČTK k dispozici, německý kancléř Olaf Scholz, polský premiér Donald Tusk a český premiér Petr Fiala. Členské státy tak podle nich čelí nerovnoměrným výzvám s ohledem na velikost své populace. „To není slučitelné se společným cílem spravedlivě sdílet břemeno přijímání uprchlíků z Ukrajiny a jeho důsledky. Je tedy potřeba dodatečná – s ohledem na skutečné výdaje – značná finanční pomoc z fondů současného víceletého finančního rámce na roky 2021 až 2027,“ uvádí se v dopise.

Jak v této souvislosti poznamenal bruselský server Politico, diskuse ohledně ukrajinských uprchlíků v Německu se v posledních měsících zintenzivnila. Někteří politici středopravé opozice, ale i strany FDP, která je Scholzovým koaličním partnerem v německé vládě, totiž začali zmiňovat, že by Berlín měl omezit sociální péči pro Ukrajince, kteří si v Německu stále nenašli práci.

Ukrajina byla také jedním z hlavních témat summitu EU, na který včera do Bruselu přicestovali lídři členských zemí. A přijel také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který jednal s unijními prezidenty a premiéry a podepsal bezpečnostní dohodu s EU, jež slibuje pokračování vojenské i další pomoci Kyjevu, který se už více než dva roky brání ruské invazi. Na okraj summitu se sešel k jednání s českým premiérem Petrem Fialou. Diskutovali spolu o bilaterálních vztazích, včetně bezpečnostní a ekonomické spolupráce, sdělil Fiala na sociální síti X.

Fiala také před odletem do Bruselu uvedl, že Česko na iniciativu na dodávky dělostřelecké munice na Ukrajinu přispělo téměř 866 miliony korun. Peníze vyčleněné českou vládou budou podle ministerského předsedy vynaloženy na nákup munice od české společnosti STV Group.