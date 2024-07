Když už investujeme do akcií, tak logicky chceme, aby se daným společnostem dařilo. Pokud jste si takto vybrali desítku největších společností v rámci indexu S&P 500, který asi netřeba představovat, pak jste skutečně vsadili na tituly extrémně úspěšné. A paradoxně právě to by pro vás jako pro investora mohlo být kamenem úrazu.

Dominance technologických gigantů na špičce amerického burzovního trhu je trendem, který započal už v pandemickém roce 2020. Nouzové likviditní programy, příznivá měnová politika a makroekonomická nejistota tehdy vytvořily ideální prostředí pro růst Microsoftu či Applu, které investoři vnímali jako bezpečný přístav.

S nástupem AI se tento trend ještě prohloubil a na počátku roku 2023 tvořilo deset největších titulů 34,1 procenta kapitalizace indexu S&P 500. Dnes je to již téměř 38 procent, a pokud růst bude pokračovat, může koncentrace do konce roku překročit 40 procent. Z dlouhodobějšího hlediska to ale není pro investory zdaleka tak dobrá zpráva, jak by se mohlo zdát.

Trhy s dominancí pár technologických obrů totiž tak úplně nevypovídají o skutečném stavu ekonomiky. Střední a menší společnosti, které tvoří většinu zaměstnanosti, rostou podstatně méně, což ukazuje na nesoulad mezi akciovým trhem a ekonomikou.

Současné vysoké valuace na akciových trzích navíc snižují potenciální dlouhodobé výnosy, neboť nejlepší scénáře jsou již zohledněny v cenách akcií. A pokud by deset společností tvořilo 40 procent indexu S&P 500, jakýkoli negativní vývoj u těchto firem může mít devastující dopad na celý trh.

Jedinou útěchou by mohla být rotace kapitálu do menších společností, což by vyžadovalo nižší úrokové sazby a silný ekonomický růst. Pro investory je za současné situace jediná cesta k úspěchu – nespoléhat se jen na ty aktuálně nejúspěšnější a diverzifikovat portfolio, jak jen to jde. Nemusí to být ani žádná raketová věda, stačí se poohlédnout i po jiných akciových indexech, než je jen S&P 500.