Úroda ovoce v Česku letos kvůli silným jarním mrazům klesne v porovnání s pětiletým průměrem o 77 procent na 31 430 tun. V meziročním porovnání se čeká pokles o 74 procent z loňských 121 946 tun. Vyplývá to z odhadu sklizně, který k 15. červnu provedl Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ). Úroda tak nebude ani třetinová oproti té dosud nejhorší z roku 2011. Podle ovocnářů jde o jedno z největších poškození produkce za posledních sto let.

Ústav nevylučuje, že propad bude ještě vyšší. Očekává také výrazně negativní dopad na kvalitu ovoce. „Při kontrolách v produkčních sadech jsou ve větší míře zaznamenávány také deformace plodů. Navíc v některých oblastech stále probíhá pozvolný propad plodů poškozených chladem, tudíž je možné předpokládat ještě větší snížení výnosu,“ uvedla mluvčí ústavu Ivana Kršková.

Ztráty ovocnářů na tržbách z úrody, budou předseda Ovocnářské unie ČR Martina Ludvíka kolem 1,3 miliardy korun. Jak uvedl, kritické bude pro ovocnáře 1. pololetí příštího roku, kdy jim budou chybět tržby za jablka. „Ovocnáři ale budou muset připravovat sady a zakládat na budoucí úrodu. Dělat řez, chystat přípravky na ochranu sadů, hnojení,“ řekl Ludvík. Až existenčně může být podle něj ohroženo kolem 500 z 800 pěstitelských podniků.

Ministerstvo zemědělství dříve uvedlo, že chce pro ovocnáře vyjednat podporu minimálně v řádu stovek milionů korun.

Úrodu letos zničily opakující se vlny silných mrazů ve druhé polovině dubna. Zásadní negativní okolností bylo to, že vegetace byla proti obvyklému stavu téměř o čtyři týdny urychlená. Mrazy tak zasáhly všechny ovocné druhy.

U hlavního ovocného druhu jabloní se čeká sklizeň pouhých 23 437 tun, což je v porovnání s pětiletým průměrem pokles 79 procent. Meziročně má být sklizeň jablek nižší o 77 procent. U hrušek se odhaduje sklizeň 2075 tun, tedy pouze 29 procent pětiletého průměru.

„Peckoviny dopadly velmi podobně, až na broskvoně, které byly poškozeny nejméně, a to přibližně ze 13 procent oproti pětiletému průměru,“ uvedla Kršková. Broskve, jejichž pěstování však v Česku postupně končí, by měly být jediným druhem s meziročním nárůstem sklizně. Úroda švestek s odhadovanými 3177 tunami by měla proti pětiletému průměru klesnout o 63 procent.

Sklizeň višní by měla klesnout proti pětiletému průměru o 77 procent na 1098 tun a třešní o 81 procent na pouhých 276 tun. „Meruňky vycházejí výnosově přibližně na 46 procentech pětiletého průměru. Zejména na jižní Moravě se střídají lokality, kde není poškození žádné, s lokalitami s poškozením stoprocentním,“ uvedla Kršková.