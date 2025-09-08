Brněnská skupina Winning Group se od svého založení v roce 2016 zaměřovala na investice do stavebnictví či automotive. Proslula také v zábavně sportovní branži coby vlastník brněnského hudebního klubu Sono s restaurací a hotelem. Jméno skupiny se pojí také s někdejší halou Rondo, kde hraje extraligový hokejový klub Kometa. Stoprocentním majitelem Winning Group je německý podnikatel Sebastian Wagner dlouhodobě žijící v Česku.

Nyní Winning vstupuje do zcela nového segmentu v zemi, která v poslední době zlákala i další tuzemské investory. Skupina převzala španělské společnosti Madremia a Futurfruits International 2019 specializující se na distribuci ovoce, především citrusové plody a také kaki.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Čím se zabývají španělské společnosti převzaté českou skupinou.
  • Jak rozlehlými pozemky disponují.
  • Jaká je historie skupiny Winning Group.
  • V jaký dalších segmentech je brněnská investiční skupina aktivní.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.