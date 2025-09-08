Brněnská skupina Winning Group se od svého založení v roce 2016 zaměřovala na investice do stavebnictví či automotive. Proslula také v zábavně sportovní branži coby vlastník brněnského hudebního klubu Sono s restaurací a hotelem. Jméno skupiny se pojí také s někdejší halou Rondo, kde hraje extraligový hokejový klub Kometa. Stoprocentním majitelem Winning Group je německý podnikatel Sebastian Wagner dlouhodobě žijící v Česku.
Nyní Winning vstupuje do zcela nového segmentu v zemi, která v poslední době zlákala i další tuzemské investory. Skupina převzala španělské společnosti Madremia a Futurfruits International 2019 specializující se na distribuci ovoce, především citrusové plody a také kaki.
Co se dočtete dál
- Čím se zabývají španělské společnosti převzaté českou skupinou.
- Jak rozlehlými pozemky disponují.
- Jaká je historie skupiny Winning Group.
- V jaký dalších segmentech je brněnská investiční skupina aktivní.
