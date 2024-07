Doslova magickým číslem se pro tuzemské průmyslníky v posledních měsících stala hodnota 65. Věří, že minimálně tolik procent by si mohli ukousnout z nejnákladnějšího projektu v novodobé historii Česka – výstavby nových jaderných bloků, jejichž cena za jeden se odhaduje v širokém rozmezí od 212 do 339 miliard korun. To by nejedné firmě dodalo jistotu zakázek na celá desetiletí a případně otevřelo i cestu k dalším lukrativním projektům v zahraničí.

Jednání mezi zástupci firem a oběma finalisty tendru francouzské EDF a korejské KHNP proběhlo v posledních měsících nespočet a probíhají i nyní. Výsledky však většinou měly podobu nezávazných memorand nebo nebyly známé. Josef Perlík, předseda představenstva Sigma Group a výkonný ředitel Aliance české energetiky, jež hlavní tuzemské dodavatele jaderných technologií sdružuje, u mnoha z těchto jednání byl. Ačkoliv ani on nemá kompletní informace o tom, co všechno je závazně „podepsáno“, na rozdíl od situace ještě před pár týdny je v předvečer výběru dodavatele o dodávce turbíny, čerpadel a některých dalších velkých komponent už jasno. „Předpokládáme jednoznačně, že jednání budou dál probíhat a nakonec se na 65 procent dostaneme,“ říká Perlík v rozhovoru pro HN.

Pokud se jaderný tendr povede, tak to bude pro české průmyslové firmy znamenat zakázky na celá desetiletí. Může se však také pokazit. Jak se vám s tímto vědomím v posledních týdnech spí?

Spí se mi dobře, protože zítra odjíždím na dovolenou (smích). Ale nejen kvůli tomu. Varianta, že by se tendr mohl pokazit, je extrémně nízká, ne-li nulová. Česká republika nové bloky potřebuje, nad tím není nutné jakkoliv spekulovat.

Tendr se možná může úspěšně završit. To však ještě samo o sobě nezaručí, že zakázky poputují k českému průmyslu. Jaký podíl lze dnes označit za jistý pro tuzemské dodavatele?

