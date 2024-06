Moje největší politické přání se splnilo. Česko je členem Evropské unie a letos jsme oslavili 20 let od našeho vstupu do ní. Byl to víc než sňatek z rozumu, prohlásil, jak si pamatuji, tehdejší prezident Václav Klaus při podpisu smlouvy o...

Komentář Vladimíra Špidly