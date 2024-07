Myslel jsem si, že jde o bizarnost, která už dávno vymřela. Bohužel ne, někteří investiční poradci znovu ženou své klienty do předplacených poplatků. Ohrožují tím přitom tak trochu budoucnost celého národa, neboť je to dobrá cesta, jak Čechům znechutit třeba nový investiční produkt v podobě DIP. Podíváme se také na to, jak a kam Češi v bankách přesouvají své peníze, z veřejných statistik to totiž není úplně rozpoznatelné.

Co se dočtete dál Proč poradci zase zkouší na klienty předplacené poplatky a proč jsou nevýhodné.

Jaké přesuny provádí finančně gramotní lidé na svých spořicích účtech.

Proč se tak rychle zaprášilo po dluhopisech KKCG a podobných nabídkách.