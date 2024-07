Ekonomové se sice snaží předvídat krize už desítky let, ale pořád to neumějí dobře. Není proto divu, že se i centrální banky ve svých prognózách mohou zásadně zmýlit. Ředitel odboru vnějších ekonomických vztahů sekce měnové České národní banky Luboš Komárek v rozhovoru pro HN vysvětluje, proč si nemyslí, že by ČNB kvůli nedávné vysoké inflaci ztratila kredibilitu.

Také si ale klade otázku, zda je v horizontu 20 až 30 let dále prostor pro nezávislou měnovou politiku malých otevřených ekonomik, jako je ta česká. Pro přijetí eura podle něj například hovoří fakt, že koruna již delší dobu nevykazuje trendové posílení, růstový model české ekonomiky se postupně vyčerpal, země je kromě Polska obklopena státy platícími eurem a spontánní euroizace nabrala na síle. Ve výsledku ale podle Komárka bude rozhodnutí o budoucnosti české měny politické.

