Minulý rok se v Česku prodalo 8,3 miliardy litrů nafty a benzinu. Od roku 2027 budou obchodníci a dovozci paliv muset každý litr evidovat a kupovat si emisní povolenky, jež pak promítnou do cen pohonných hmot. Kvůli tomu paliva pro řidiče zdraží. Teď jde ale o to, o kolik. Cenový rozptyl uváděný různými experty je od dvou do více než deseti korun za litr.

Důvod pro takový rozdíl je jednoduchý. Nikdo přesně neví, jaká bude cena na trhu volně obchodovatelné povolenky. Evropská komise zavádí od roku 2027 cenový strop ve výši 45 eur (asi 1140 korun). Cena může být navíc i nižší, protože EU při startu systému pustí do oběhu o 30 procent vyšší objem povolenek, než bude očekávaná poptávka.

