Gaël Loaëc nám otevírá dveře od vily na pražském Smíchově, kde posledních šest let bydlí s celou svou rodinou, v dobrém rozmaru. A to přesto, že ho už brzy čeká stěhování, které si vlastně moc nepřál. Letos v srpnu skončí v pozici generálního ředitele Komerční pojišťovny a vrátí se do své rodné Francie, konkrétně do pařížské centrály mateřské skupiny Société Générale. Jako „světoběžník“ může srovnávat, jak se dělá pojišťovnický byznys ve Francii, v Maroku a Česku. A také lidi, které měl pod sebou. „Organizovanější pracovníky jsem snad nikdy neřídil. Lidé jsou zde velmi samostatní a dokážou operativně řešit různé situace. Také v angličtině jsou na dobré úrovni. To mi jako manažerovi hodně usnadňovalo práci,“ nešetří Loaëc superlativy v rozhovoru pro HN.

Zaujalo ho také, jaký vliv mají na český trh různé srovnávače pojistných produktů, což ještě umocňuje obrovský tlak na cenu. Zmiňuje i to, jaký je pravý důvod návratu do Francie, a vysvětluje, proč se nenaučil česky. „To je asi jediná negativní věc na mém pobytu tady,“ říká.

V Komerční pojišťovně jste působil šest let, co se za tu dobu nejvíce povedlo?

Nebojím se říct, že došlo k poměrně významnému rozšíření byznysu. Podařil se nám výrazný růst jak v životním, tak neživotním pojištění. Když jsem do firmy přišel, byli jsme institucí zaměřenou zejména na investiční životní pojištění. Až 75 procent našich příjmů se generovalo z úspor klientů, které se ve firmě tvořily. Nyní je to třetina, další třetinu tvoří rizikové životní pojištění a poslední část je neživotní pojištění. Jde o mnohem vyváženější byznys, který není v takové míře ovlivňován vývojem na finančních trzích.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Čeho Loaëc nejvíce lituje ze svého působení v Česku.

V čem jsou Češi jiní oproti Francouzům či Maročanům jak v pracovní, tak osobní rovině.

Jak se dařilo pojišťovnickému byznysu během jeho vedení.

V čem by se finanční dům do budoucna měl zlepšit.