Generali Česká pojišťovna byla v letošním výzkumu HN, který hledá nejlepší tuzemské banky a pojišťovny, nejúspěšnějším finančním domem. Přemožitele nenašla mezi neživotními pojišťovnami a na druhém místě skončila i v „životku“. Současně byla v obou kategoriích zvolena jako klientsky nejpřívětivější. K tomu jí pomohla zejména hustá pobočková síť: v současnosti má 500 obchodních míst po celém Česku. Ještě před čtyřmi lety, po spojení Generali s Českou pojišťovnou, jich měla dokonce 700.

„Další větší uzavírání už ale nemáme v plánu, protože jde o jednu z našich hlavních konkurenčních výhod,“ říká Roman Juráš, předseda představenstva a generální ředitel Generali České pojišťovny. Kromě toho v rozhovoru popisuje, jaké změny přinese případné schválení novely zákona o povinném ručení.

Co momentálně hýbe trhem s neživotním pojištěním?

Pro lepší představu je nutné se vrátit k roku 2021 a událostem spojeným s tornádem na jižní Moravě. Tehdy to bylo velmi zlé, nikdo podobnou živelní katastrofu nečekal a všichni víme, jaké škody tornádo způsobilo. Následky jsem ostatně viděl na vlastní oči. V rámci byznysu to celkem logicky spustilo vlnu zájmu o pojištění majetku a odpovědnosti a to komplexně u domů, domácností i aut. I proto tento segment nyní roste nejdynamičtěji. Po tornádu lidé navštěvovali naše pobočky a sami chtěli vědět, zdali mají smlouvy nastavené na dostatečné limity. Tehdy to byl boom, ovšem zvýšený zájem pokračuje i teď. V současnosti v novém byznyse rosteme o více než 10 procent.

