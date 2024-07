Letiště Praha za první pololetí letošního roku odbavilo 7,18 milionu cestujících, meziročně zhruba o 23 procent více. Blíží se tak rekordním číslům z roku 2019, před začátkem covidové pandemie. Nejvíce se z Prahy létalo tradičně do Londýna, na druhém místě je Paříž, následovaly Amsterdam, Milán a Řím. Z pohledu států byla za pololetí nejžádanější Velká Británie, následovaly Itálie, Španělsko, Francie a Německo.

Od ledna do června na Letišti Václava Havla přibylo přímé letecké spojení do 13 nových destinací. Podle Josefa Trejbala, ředitele portálu Letuška.cz, prodejce letenek, je letos o letecké cestování nejvyšší zájem za poslední čtyři roky. „Nejvýznamnějšími novými přímými linkami jsou z hlediska síťového přesahu ty do Pekingu a Káhiry,“ uvedl.

Z Prahy se podle současného letního řádu létá do 170 destinací, to je o 18 více než loni. Letiště meziročně zvýšilo také frekvenci letů na více než 30 linkách. Letošní letní sezona se ale počtem destinací stále nevyrovná letnímu letovému řádu z předcovidového roku 2019, kdy letadla z Prahy mířila do 190 destinací.

Pro letošní rok ruzyňské letiště předpokládá 16 milionů odbavených cestujících. Minulý rok Letiště Praha odbavilo 13,8 milionu cestujících, což bylo proti roku 2022 asi o 29 procent víc. S návratem k předcovidovým číslům vedení podniku počítá nejdříve na konci příštího roku.