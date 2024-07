Kde to jsi? To nevypadá jako u tebe doma. A nejsi nějaká opálená? Sociální síť TikTok se plní videi o trendu zvaném quiet vacationing nebo také tichá dovolená. Popisují přístup, v rámci něhož si zejména kancelářští pracovníci nechtějí plýtvat volnými dny a rozhodnou se sice odjet k moři či do hor, ale kromě slunění a výletů si odbudou i nutné sezení za počítačem.

Tichá dovolená je častá spíše v USA, kde oproti Česku nejsou zákonem garantované čtyři týdny placeného volna. Místní manažeři si stěžují, že jim jejich zaměstnanci ani nenahlásí, že někam jedou, ale poznají to z pozadí videohovorů nebo jejich nižší produktivity. I v tuzemsku lze ale pozorovat náznaky tohoto trendu. Studie totiž dlouhodobě ukazují, že si Češi z velké části vozí práci s sebou i na dovolenou a neumí si plně odpočinout.

Zbývá vám ještě 70 % článku

Co se dočtete dál Co je to quiet vacationing a workation.

Kdo se hodí na práci během dovolené.

A proč to nemusí být dobrý nápad.