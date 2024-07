Management Liberty Ostrava, kterou její nynější vlastník Sandžív Gupta v červnu dovedl do úpadku, se stále snaží udržet kontrolu nad ostravskou hutí. A přišel s polskou firmou s názvem Donquixote. Za ní zřejmě stojí kazašský podnikatel Serik Akhmetov. Tato firma by měla do konce roku zajistit provozní financování pro výrobu v rourovně a části válcovny v Liberty Ostrava. Zde pracuje téměř dva tisíce lidí z celkových pěti tisíc.

