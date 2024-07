Ministr financí Zbyněk Stanjura se ukazuje být až nečekaně upřímným mužem. Ač je ministrem strany, která se navenek tváří jako rozpočtově zodpovědná, škrtající počet úředníků, nezvyšující daně a která o sobě ráda a často rozšiřuje další pravicově znějící pohádky, neváhal říci, že se do rychlé konsolidace rozpočtu nepohrne. „Politická realita je, že k tomu neexistuje většina ani v jedné komoře parlamentu,“ uvedl představitel ODS Zbyněk Stanjura na sociální síti X.

Ti, kdo mají delší politickou paměť, si při čtení onoho postu nutně vzpomněli na prohlášení exministra financí Bohuslava Sobotky z ČSSD po volbách v roce 2002. To znělo: „Naše sliby nebyly zasazeny do reálného ekonomického rámce a dnes v konfrontaci s realitou neobstojí.“ Bylo to úplně stejné popření volebních slibů. Jediný rozdíl byl v tom, že Sobotka coby sociální demokrat chtěl ze státního rozdávat a tehdejší realita mu to neumožnila. Stanjura coby deklarovaný pravičák dnes, po dvaadvaceti letech, několika krizích a pandemii koronaviru, která poničila státní finance a hlavně znormalizovala obrovké schodky, tvrdí, že „realita“ neumožňuje šetřit.

