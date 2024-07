Česko získá darem od Německa dalších 14 tanků Leopard 2A4 a jeden vyprošťovací tank Büffel 3 na podvozku Leopard 2A4. Ministerstvo obrany včera podepsalo dokument o převodu, sdělil úřad. Tanky jsou druhou kompenzací za české dodávky vojenského materiálu Ukrajině. První by měl do Česka dorazit na konci letošního roku, další do začátku roku 2026. Německo Česku v letech 2022 a 2023 za podporu Ukrajiny darovalo také 14 tanků Leopard 2A4 a jedno vyprošťovací vozidlo. Cena prvního daru byla podle dřívějších informací 3,85 miliardy korun.

Ministerstvo také zahájilo předběžné tržní konzultace ohledně nákupu dalších tanků Leopard 2A4. O možnosti nakoupit od Německa dalších 15 tanků Leopard 2A4 informoval v únoru premiér Petr Fiala (ODS). Cena by se podle dřívějšího vyjádření ministerstva měla pohybovat v řádu nižších stovek milionů eur. Celkem by tak Česko mělo 42 tanků Leopard 2A4 a tři vyprošťovací vozidla.

„Modernizace našeho tankového vojska pokračuje. Nahrazujeme konstrukčně překonanou sovětskou techniku novými, moderními stroji, které jsou schopné obstát na současném válčišti,“ uvedla k daru ministryně obrany Jana Černochová (ODS).

Letos v červnu také vláda rozhodla o přistoupení k dohodě o společném pořízení tanků Leopard 2A8 s dalšími evropskými zeměmi v čele s Německem. Za až 77 tanků v šesti modifikacích by mělo Česko zaplatit 52,1 miliardy korun. Česko s Německem nyní jedná mimo jiné o průmyslové spolupráci. Podle dřívějšího vyjádření ministerstva by měla být smlouva na nákup uzavřená do konce letošního roku a před jejím uzavřením bude vyjednané podmínky znovu schvalovat vláda.