Tuzemské soudy loni opět o něco zrychlily své rozhodování. Civilní řízení v prvním stupni trvá průměrně 187 dní, o třináct dní méně než o rok dříve. Polovinu případů se přitom podaří vyřídit do 120 dnů. Trestního rozsudku se pak pachatelé dočkají v průměru za 109 dnů – o deset dní dřív než rok předtím. A to přesto, že jak v civilním, tak trestním řízení mírně narostl počet případů, které soudy řeší. Vyplývá to z dat, která ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo na svém webu.

Zlepšení ale neplatí zdaleka všude.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Proč je nejpomalejší Obvodní soud pro Prahu 1?

Co by ještě mohlo tuzemské soudy zrychlit?