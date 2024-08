V Česku máme spoustu skvělých nápadů, ale často nám chybí ambice. Když se ke mně chodí radit lidé o svém podnikání, mladí startupisté srší energií a nápady, ale na závěr mi řeknou, že chtějí za pět let vybudovat firmu s třicetimilionovým obratem a pětimilionovým ročním ziskem. Překvapeně se ptám, zda jim tohle opravdu stojí za pět let jejich života. S takovým rizikem a oběťmi by mohli chtít mnohem víc.

Není to jen o penězích, ale o tom, zda to stojí za to. Často lidem říkám, ať mi popíší v přítomném čase život, jaký chtějí žít za pět let. Jak vypadá jejich pracovní den, víkend, jak se věnují rodině a koníčkům? Tento pohled „za obzor“ nám v Česku trochu chybí. Jsme pracanti, ale skeptici a kritici a chybí nám odvaha. To se projevuje ve stanovování cílů. Člověk si dá jen takový cíl, u kterého věří, že ho může splnit. Když nevěří, že je splnitelný, nedá si ho.

