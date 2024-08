Spousta firemních fotovoltaik by mohla být o něco větších, když by je investoři při výstavbě úmyslně nedrželi pod 50 kilowatty instalovaného výkonu. To je totiž nyní platný limit, do jakého fotovoltaiky nepotřebují výrobní licenci od Energetického regulačního úřadu, která umožnuje dodávat větší množství elektřiny do distribuční sítě nebo s ní podnikat. A není nutné ani stavební povolení.

Ministerstvo průmyslu a obchodu nyní navrhuje zmíněný limit zdvojnásobit na 100 kW, což by mohlo nakopnout další výstavbu větších solárních elektráren, hlavně u menších a středně velkých firem.

Bez licence i stavebního povolení je výstavba i provoz sluneční elektrárny o něco snazší, tedy s menším množstvím administrativy, což je lákavé pro řadu investorů.

