Meziroční míra inflace se v letošním roce drží v pásmu dvě až tři procenta, ale spíše u nižšího okraje intervalu. I kvůli tomu Česká národní banka od loňského prosince opakovaně snižuje úrokové sazby. V srpnu dvoutýdenní repo sazba ČNB sice klesla na 4,50 procenta, ale stále je bezpečně nad úrovní inflace. Nastává tak situace, která tady nebyla více než 20 let.

Od poloviny 90. let až do konce roku 2003 byly domácí úrokové sazby centrální banky systematicky vyšší než míra meziroční inflace, a to bez ohledu na samotnou výši inflace. V řeči ekonomické hantýrky to bylo prostředí kladných reálných úrokových měr. Tedy prostředí, kde úspory uložené i v konzervativních nástrojích tolik neztrácely a nepožírala je inflace. Opakem bylo období od začátku roku 2004, kdy úrokové sazby ČNB kromě pár výjimek systematicky zůstávaly pod úrovní inflace.

Čistě staticky průměrná inflace za posledních 20 let byla 4,1 procenta a průměrná výše sazeb ČNB rovné dvě procenta. Tyto průměry zvedl vývoj za poslední čtyři roky, ale i když vezmeme období 2004–2020, tak průměrná míra inflace činila přes dvě procenta a byla dvojnásobná než průměrná úroková sazba ČNB za stejné období.

Různí se názory, jak rychle a kam bude své úrokové sazby snižovat ČNB v nejbližší době. Ale pro tyto stromy nejde přehlédnout les. I přes odlišnost v názorech stále panuje naprostá shoda v tom, že nejen v letošním roce, ale i celý příští rok by úrokové sazby měly být vyšší než míra inflace. Nastává úrokové prostředí, které tady nebylo více než dvě dekády.

Staronové podmínky určitě těší běžné střadatele, ale také mají řadu implikací pro ceny aktiv v ekonomice. V minulosti chvílemi až bouřlivý růst cen nemovitostí táhly právě hluboce záporné reálné úrokové sazby jako jeden z klíčových faktorů. Naopak prostředí kladných reálných úrokových sazeb růst cen rizikových aktiv minimálně brzdí.