Jiří Hlavenka byl jedním z průkopníků podnikání na českém internetu, postupně se z něho stal jeden z nejznámějších tuzemských investorů. Pohybuje se především v oblasti venture kapitálu a má za sebou investici s návratností přes 225 tisíc procent, která z něho udělala miliardáře. Na začátku letenkového start-upu Kiwi.com do něj vložil 600 tisíc korun, a když do něj těsně před covidem vstupoval americký fond General Atlantic, za svůj patnáctiprocentní podíl dostal Hlavenka zhruba 1,5 miliardy korun.

Peníze od té doby investuje především do start-upů, přes entity Jinej fond, eRockets a Garage Angels jich podpořil zhruba 40. Kromě byznysu se Hlavenka angažuje i v regionální politice, je letitým radním Jihomoravského kraje pro vědu, výzkum, inovace a IT a do zářijových krajských voleb kandiduje za Piráty znovu.

Často a rád glosuje politické i ekonomické dění v Česku, obvykle nabízí o trochu jiný pohled než ten, který převládá v debatách na sociálních sítích. Platilo to nedávno třeba o grafu, který ukazoval, že Česko se jako jediná země EU nedostalo na předcovidová čísla hospodářského růstu.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Jiří Hlavenka o tom, jaké obory by mělo Česko aktivně podpořit.

Jak sestavuje své investorské portfolio a co si myslí o burze.

Jak ho doběhla nálepka „nejlepší investice v historii Česka“.

Jak svět ovlivní nástup AI a jaké profese zmizí nebo se změní.