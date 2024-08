Od 1. ledna příštího roku se po osmnácti letech zvýší odměny advokátů. Počítá s tím novela advokátního tarifu, která v uplynulých dnech prošla připomínkami a schválila ji Legislativní rada vlády. „Již připravujeme zveřejnění ve Sbírce zákonů. Měla by vyjít během září,“ potvrdil náměstek ministra spravedlnosti Radomír Daňhel. Mělo by se to týkat zejména advokátů ex offo, kterým se od roku 2006 prakticky nezměnily odměny, ačkoliv inflace od té doby dosáhla 80 procent.

Věc má ale háček. Náklady na vyšší odměny advokátů vyčíslil resort spravedlnosti na 629 milionů korun. Jenže ministerstvo financí opakovaně odmítá dát justici na zvýšení advokátního tarifu peníze.

