Letošní okurková sezona se na finančních trzích příliš nepovedla. Léto oproti tradiční nudě nabídlo atentát na Donalda Trumpa, odstoupení prezidenta Joea Bidena z kandidatury, zlomový posun v měnové politice japonské centrální banky či přípravy na první snížení úrokových sazeb ve Spojených státech. V následujících dnech a týdnech se bude střetávat vrcholící volební kampaň v USA s přípravami centrálních bank na klíčová zasedání v září.

Politika by tentokrát mohla ustoupit do pozadí, ačkoliv se tento týden koná nominační sjezd demokratů. Momentálně ale není o co hrát, a nedá se proto čekat dramatický posun v preferencích, jaký následoval po nepovedené televizní debatě Bidena nebo po pokusu o atentát na Trumpa.

Naopak v měnové politice jde o hodně. V případě amerického Fedu investoři před zasedáním 18. září kolísají mezi snížením o 25 či 50 bazických bodů. Tento týden také nabízí tradiční platformy Fedu pro komunikaci s trhem, které mohou zásadně ovlivnit výhled. První je zveřejnění záznamu z posledního měnově politického zasedání ve středu, druhou pak každoroční konference centrálních bankéřů v Jackson Hole. Tu guvernéři Fedu tradičně využívají k oznámení a vysvětlení posunů v měnové politice. Vystoupení guvernéra Jeromeho Powella je na programu v pátek a na konferenci vystupují i představitelé ECB v čele s hlavním ekonomem Philipem Lanem.

V případě ECB se ale zdá být situace jasná. S vysokou pravděpodobností dojde na zasedání 12. září ke snížení depozitní sazby o 25 bazických bodů. Podobně se asi ničeho překvapivého nedočkáme od naší ČNB, kde poprvé od listopadu loňského roku nemusí na zasedání v září dojít ke snížení repo sazby.

Na konečné slovo si však ve všech těchto případech musíme počkat do září, kdy budou zveřejněná poslední klíčová data o růstu a inflaci. Nakonec to byla právě nízká inflace a chřadnoucí růst, které do široka otevřely okno pro uvolnění měnové politiky. Jeho opětovné přivření může investory rychle připravit o zisky z posledních týdnů.