Rusko zvyšuje vývoz vepřového do Číny a postupně chce mít na čínském trhu masa z dovozu až dese­tiprocentní podíl. Ruským producentům teď pomáhají obchodní spory mezi Evropskou unií a Čínou. Informovala o tom v pondělí agentura Reuters. Čína ročně doveze vepřové maso zhruba za 3,5 miliardy dolarů (téměř 80 miliard korun), začátek letošního roku byl však slabší.

Čína je největším spotřebitelem vepřového masa na světě. Rusko začalo vepřové do Číny dovážet letos v únoru, až po letech získali povolení první tři ruští producenti. Čínskému trhu dovozového vepřového masa dominují producenti z EU, kteří dosud měli 51procentní podíl.

Obchod přispívá k rostoucím ekonomickým vazbám mezi Ruskem a Čínou tváří v tvář sílícím sankcím, kterým obě tyto země čelí ze strany západních států. EU nedávno stanovila prozatímní cla až 37,6 procenta na elektromobily dovážené z Číny, což zdůvodnila dotacemi, které čínští výrobci dostávají a které jsou podle Bruselu nespravedlivé. V reakci na to Čína označila dánské, nizozemské a španělské firmy vyvážející vepřové maso do Číny za cíl svého antidumpingového vyšetřování.

„Pro nás toto obchodní napětí představuje šanci předvést naši konkurenceschopnost na čínském trhu,“ řekl agentuře Reuters šéf ruského Národního svazu chovatelů prasat Jurij Kovaljov. Dodal, že producenti se nesnaží současného obchodního napětí mezi EU a Čínou využívat záměrně. Cílem Ruska je podle něj dostat se na desetiprocentní podíl na čínském trhu dovozového vepřového do tří až čtyř let.

Ruští producenti ale budou čelit silné konkurenci ze strany dalších velkých exportérů vepřového masa, jako je Brazílie, plus rostoucí produkci v Číně. Poptávka po vepřovém v Číně klesá, i když v zemi se stále spotřebovává zhruba polovina vepřového, které se ve světě vyprodukuje. Loni produkce vepřového masa v celém světě přesáhla 120 milionů tun a v Číně se ho dosud ročně spotřebovávalo 53 až 54 milionů tun.

Očekává se, že produkce vepřového masa v Rusku v letošním roce dosáhne 5,2 milionu tun, a zvýší se tak z loňských 4,9 milionu tun. Na postsovětské minimum se produkce vepřového v Rusku dostala v roce 1999, kdy činila 1,5 milionu tun. Rekord z dob Sovětského svazu je z roku 1989, kdy produkce vepřového masa dosáhla 3,5 milionu tun.

Současná produkce vepřového dělá z Ruska čtvrtého největšího producenta na světě, a to za první Čínou, druhou EU a třetími Spojenými státy. Rusko je v tomto ohledu zhruba na úrovni Brazílie.

Dovoz vepřového masa a vnitřností do Číny klesl v prvním letošním pololetí meziročně o 27,3 procenta na 1,11 milionu tun, ukazují celní údaje. Kovaljov předpokládá, že ruští producenti letos do Číny vyvezou 50 000 až 60 000 tun vepřového masa, což jsou asi tři procenta celkového čínského dovozu, pokud se vezmou v úvahu prognózy amerického ministerstva zemědělství.

Velká část dovozu vepřového z EU do Číny jsou spíše droby, jako jsou vnitřnosti, uši nebo spodní části nohou, svalovina už méně. Poptávka po těchto částech prasat je v Rusku nízká, podobně jako v zemích EU, lidé v Číně mají naopak tyto části prasat v oblibě. Kovaljov řekl, že vývoz vepřového z Ruska v současnosti tvoří z 60 procent maso a ze 40 procent vnitřnosti, což je podobné jako u čínského dovozu.

Povolení vyvážet vepřové do Číny mají v současné době podniky Miratorg, Velikolukskij svinovodčeskij kompleks a Rusagro. Všechny tři tyto firmy jsou soukromé a patří mezi pět největších producentů vepřového masa v Rusku. „Opatrně odhadujeme, že letos vyvezeme do Číny 10 000 tun,“ řekl náměstek generálního ředitele firmy Rusagro Alexandr Tarasov. „Ceny jsou o 30 až 40 procent vyšší než na domácím trhu,“ dodal.

Sektor produkce vepřového masa v Rusku se po pádu Sovětského svazu v roce 1991 zhroutil. Růst se obnovil v roce 2005, k čemuž přispěla státní podpora a protekcionistická opatření. Kovaljov odhaduje, že investice do tohoto sektoru od roku 2005 dosáhly v přepočtu 25 miliard dolarů (570 miliard korun). V roce 2008 ruským producentům způsobil značné ztráty africký mor prasat, který jim na dalších 15 let znemožnil přístup na čínský trh. Produkce se ale rychle zotavila díky zákazu dovozu vepřového z EU do Ruska v roce 2014.