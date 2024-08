Pokud dokážeme spotřebovávat energii v době, kdy ji vyrábí obnovitelné zdroje, výrazně ušetříme, napsal v nedávném komentáři spolumajitel a produktový ředitel společnosti Delta Green Jan Hicl. Zároveň varoval, že ten, kdo „bude chtít mít komfort spotřebovávání kdykoli, bude si za to muset připlatit“. Dopadne to skutečně takhle?

Firma pana Hicla patří mezi takzvané agregátory flexibility. Do vyrovnání sítě zapojuje domácnosti, které pomocí softwaru sdružuje do obří virtuální baterie. Pro jeho firmu je tak stávající trend, určený a podporovaný regulacemi, směrnicemi a nařízeními, nepochybně výhodnou a lákavou příležitostí k dobrému byznysu. Nic proti tomu. Naopak, lze mu jen zatleskat, že „chytil vlnu a snaží se na ní co nejlépe svézt“.

Navíc ho musím pochválit za to, že nám otevřeně říká to, co se nám politici už dlouho říci bojí. A sice že končí doba, kdy nebudeme muset řešit, kdy si zapneme troubu, pračku či stroje v továrně.

Zbývá vám ještě 70 % článku

Co se dočtete dál Proč nejsou politici ochotni provést reálné modelace a dopadové studie k dekarbonizaci energetiky?

Jaký to může mít dopad na českou ekonomiku?

Proč je nutné zajistit stabilní dodávky elektřiny?